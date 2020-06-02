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Шоу-бизнес

Распавшиеся "Время и Стекло" объявили даты прощальных концертов

18:31 2 июня 2020
Группа «Время и Стекло»
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная группа «Время и Стекло», объявившая о прекращении своего существования, отправится в прощальный гастрольный тур по городам Украины этой осенью. Выступления планировались ранее, но из-за эпидемии коронавируса их пришлось перенести. Надя Дорофеева и Позитив споют свои хиты для поклонников и поставят точку в десятилетней истории коллектива. Премьера всеукраинского тура «Финальные титры» состоится 24 сентября и завершится в декабре.

Ранее Надя Дорофеева говорила, что планирует заняться сольной карьерой. Однако не уточнила, будет это делать в команде с Потапом, будет развиваться под руководством другого продюсера или самостоятельно.

Позитив продолжает работать в команде MOZGI.

Последней работой «Время и Стекло» стал прощальный клип «Навсегда/Никогда».

Напомним, группа «Время и Стекло» стала триумфаторами музыкальной премии «Золотая Жар-Птица». Надя и Позитив получили награды в трех номинациях: «Поп-группа года», песня «Дим» названа лучшим и танцевальным хитом.

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