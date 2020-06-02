Украина

Общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов «Гильдия кинематографистов Одессы» заявила о наличии конфликта интересов у кандидата по должность министра культуры, народного депутата от «Слуги народа» Александра Ткаченко. Между Одесской киностудией, которая принадлежит Ткаченко, и Министерством культуры Украины длится судебный спор о распределении акций киностудии.

Кинематографисты Одессы обратились к главам фракций Верховной Рады Украины «Слуги народа», «Европейской солидарности», «Батьківщини» «Голоса», «ОПЗЖ» и ко всем народным депутатам Украины с просьбой не допустить назначения министром культуры Украины народного депутат от «Слуги народа» Александра Ткаченко, так как он может использовать должность министра культуры для торможения судебного дела против Одесской киностудии.

«Одесская киностудия и министерство культуры Украины имеют нерешенный судебный спор в соответствии с распределением акций киностудии. По результатам рассмотрения судом первой инстанции по делу № 910 / 5090/19 было вынесено решение от 21.01.2020, которое противоречило интересам государства в лице Министерства культуры, молодежи и спорта Украины», — сообщили в «Гильдии кинематографистов Одессы».



После нескольких обращений представителей «Гильдии кинематографистов Одессы» к Министерству культуры было подано апелляцию на судебное решение. Но из-за халатности чиновников Министерства культуры и информационной политики государство не смогло вернуть из частной собственности акции ЗАО Одесская киностудия. Формальной причиной стало отсутствие 333 тыс. грн для оплаты судебного сбора.

«В то же время известно, что в это время 5 заместителей Минкультуры получили премии по 500%, что составляет более 2 млн. грн в месяц», — сказали в общественной организации.



Ранее общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов «Гильдия кинематографистов Одессы» обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наказать виновных в захвате и уничтожении Одесской киностудии. Письмо также было адресовано руководителям СБУ, ГПУ, НАБУ, САП и ГБР. В письме описан процесс незаконной приватизации Одесской киностудии народным депутатом Александром Ткаченко.

В частности, в письме говорилось, что народный депутат Александр Ткаченко, якобы действуя по предварительному сговору, сфальсифицировал документы и завладел культурным национальным наследием народа Украины — Одесской киностудией.

Действия Ткаченко подпадают под признаки преступления, предусмотренных статьями 190,191, 233,364, 366 Уголовного кодекса Украины.

«Гильдия кинематографистов Одессы» считает, что Ткаченко незаконно получил под контроль Одесскую киностудию.



Ранее «ФАКТЫ» писали, что трудовой коллектив государственного предприятия «Украинская студия хроникально-документальных фильмов» (ГП «Укркинохроника») обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват государственного предприятия.

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