Привыкают не превышать: Аваков заявил о резком уменьшении количества нарушений ПДД

Украина

Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков считает, что введение автоматической фиксации случаев нарушения правил дорожного движения благотворно сказалось на трафике на киевских улицах: водители «исправляются» на глазах.

Своими наблюдениями чиновник поделился в Twitter.

«По состоянию на 18.00 сегодня системой автофиксации зарегистрировано 34 176 нарушений скоростного режима. Вчера на то же время было 57 880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%. Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах!», — делает вывод министр.

В свою очередь, в департаменте коммуникаций МВД напомнили, что камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Напомним, что теперь нарушения на дорогах камеры регистрируют в автоматическом режиме. Затем фото- или видеодоказательство нарушения отправляют в общий центр обработки данных МВД и Нацполиции. Далее операторы специальных центров проверяют зафиксированные системой нарушения, обрабатывают их и в распечатанном виде (или по электронной почте) отправляют информацию о нарушении владельцу автомобиля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, за первые сутки работы камеры зафиксировали почти 58 тысяч нарушений ПДД в Киеве и области.

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