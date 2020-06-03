Бывший финдиректор Google возглавит совет директоров Twitter

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Компания Twitter, которая в мае начала маркировать «фейковые» твиты американского президента Дональда Трампа, назначила председателем совета директоров бывшего финансового директора Google Патрика Пичетте.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

Агентство уточняет, что должность председателя совета директоров c 2015 г. занимал Омид Кордестани. Он ранее был старшим вице-президентом и директором по развитию бизнеса Google. В понедельник Кордестани ушел с поста председателя, но он останется в числе директоров, сообщили в Twitter.

Пичетте, бывший финансовый директор Google и партнер венчурной компании Inovia Capital, с декабря 2018 г. является ведущим независимым директором Twitter.

Пичетте станет первым независимым председателем для компании социальных медиа, отмечает агентство.

Как пишет Bloomberg, корпоративное управление Twitter попало под пристальное внимание общественности в начале 2020 г. Тогда инвестор — хедж-фонд Elliott Management — приобрел долю в компании, чтобы сменить генерального директора Twitter Джека Дорси. В числе требований инвестора было наличие в компании независимого председателя совета директоров. Одна из претензий инвестора к Дорси, рассказали агентству собеседники, знакомые с ситуацией, — совмещение управления Twitter и с управлением сервисом мобильных платежей Square.

По словам одного из собеседников агентства, хедж-фонд подтолкнул соцмедиа-компанию к изменению правил перевыборов совета директоров. Теперь они будут проходить каждый год. На годовом заседании правления Twitter на прошлой неделе только три из 11 директоров компании были переизбраны, включая Кордестани, рассказал на условиях анонимности источник агентства.

Как отмечает агентство, Twitter согласился назначить в новый состав правления трех новых директоров и создать комитет, который представит свои рекомендации по управлению компанией к концу года. В совет директоров вошли Джесси Кон, глава Elliott, Эгона Дурбан, соруководитель компании Silver Lake и Фей Ли, ученый-компьютерщик.

Напомним, что незадолго до смены председателя совета директоров у сети разгорелся конфликт соцсети с президентом США Дональдом Трампом. Twitter в конце мая впервые принял меры против Трампа, соцсеть добавила метки о необходимости проверки фактов к двум его твитам о голосовании по почте, третью публикацию — с угрозами применения силы по отношению к участникам протестов из-за гибели при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда — скрыла от прямого прочтения из-за «прославления насилия», присвоив соответствующий ярлык. Ранее Дорси и Twitter критиковались именно из-за того, что не предпринимают меры для блокировки сообщений, содержащих оскорбительные и угрожающие высказывания Трампа и других пользователей соцсети, напоминает агентство.

Повлиял ли на кадровую перестановку недавний конфликт президента США Дональда Трампа с Twitter, не сообщается.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Трамп пригрозил закрыть Twitter, если это будет возможно юридически. В частности, 28 мая президент США подписал указ о регулировании работы соцсетей, он касается ключевого 230-го раздела закона о соблюдении пристойности в интернете США (Communications Decency Act). Раздел 230 освобождает онлайн-платформы от ответственности за материалы, которые на них размещают пользователи. Трамп заявил, что IT-компании «не смогут больше прикрываться защитой от ответственности».

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