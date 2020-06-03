Помощь детям-сиротам и ответственность пешеходов: онлайн-трансляция заседания Рады 3 июня

Украина

В среду, 3 июня, Верховная Рада Украины, накануне вернувшаяся к работе в нормальном режиме, соберется на очередное пленарное заседание.

В повестку дня, в частности, внесен вопрос об усилении ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения. Также нардепам предложат рассмотреть проект закона об изменениях в некоторые законодательные акты, касающихся использования участниками дорожного движения светоотражающих элементов.

Запланировано и рассмотрение проекта закона об обеспечении соцзащиты детей-сирокт и детей, лишенных родительской опеки в части повышения размера стипендий и ежегодной помощи.

Заседание начнется в 10:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в парламенте начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

49

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter