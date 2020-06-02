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В Раде начали сбор подписей за отставку Авакова: в сеть попало фото документа
Народные депутаты от фракций «Слуга народа» и «Голос» собирают подписи об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщил нардеп Игорь Васылив.
«Начали сбор подписей за отставку Авакова», — написал он.
Позже Ярослав Юрчишин от «Голоса» сообщил, что уже собрали более 40 подписей.
«По состоянию на сейчас более 40 депутатов уже подписали постановление об отставке Авакова. Пока это представители „Голоса“ и „Слуги народа“. Ждем присоединения других фракций», — написал Юрчишин.
Для внесения данного постановления на рассмотрение в зале парламента необходимо собрать 150 подписей в его поддержку.
Напомним, вопрос отставки Арсена Авакова неоднократно возникал в публичном пространстве. Ранее об этом говорили, когда назначали министров в правительство Алексея Гончарука.
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