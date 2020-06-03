Шоу-бизнес

«Хочу принять кару за всех, кого погубила»: Лолита Милявская пыталась повеситься (видео)

Скандальная российская певица Лолита Милявская, которая недавно развелась с пятым мужем, попыталась залезть в петлю.

Артистка рекламировала работу Тины Канделаки, увидела виселицу и решила продемонстрировать, как вешается.

«Я хочу принять кару за всех, кого погубила», — воскликнула Милявская, стараясь залезть в петлю, но ее голова оказалась слишком большой.

«Из-за этого карантина не могу влезть в петлю», — отметила артистка, добавив, что лучше «поест еще хлебушка».

Поклонники певицы попросили ее не думать о самоубийстве. «Мало погубила, значит», — пишут они. А некоторые отмечают, что это «плохая шутка».

Напомним, ранее бывший уж Лолиты Дмитрий Иванов попал в больницу после того, как его избили неизвестные. Он намекнул журналистам, что подозревает бывшую жену и ее адвоката.

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