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«Хочу принять кару за всех, кого погубила»: Лолита Милявская пыталась повеситься (видео)
Скандальная российская певица Лолита Милявская, которая недавно развелась с пятым мужем, попыталась залезть в петлю.
Артистка рекламировала работу Тины Канделаки, увидела виселицу и решила продемонстрировать, как вешается.
«Я хочу принять кару за всех, кого погубила», — воскликнула Милявская, стараясь залезть в петлю, но ее голова оказалась слишком большой.
«Из-за этого карантина не могу влезть в петлю», — отметила артистка, добавив, что лучше «поест еще хлебушка».
Поклонники певицы попросили ее не думать о самоубийстве. «Мало погубила, значит», — пишут они. А некоторые отмечают, что это «плохая шутка».
Напомним, ранее бывший уж Лолиты Дмитрий Иванов попал в больницу после того, как его избили неизвестные. Он намекнул журналистам, что подозревает бывшую жену и ее адвоката.491
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