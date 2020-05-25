СМИ показали фото полицейских, задержанных за издевательства над людьми в Кагарлыке

Происшествия

Полицейскими из Кагарлыкского отделения полиции, которых задержали за издевательства над мужчиной и женщиной, оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей С. и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай К.

Об этом сообщает Dетектив-Info со ссылкой на свои источники и публикует фото задержанных.

Издание пишет, что Николай К. — капитан полиции, он — уроженец одной из западных областей Украины. Женат, есть двое сыновей. Ранее работал в Мариуполе. В одном из материалов о полицейском писалось, что он мечтал «надеть полицейский китель еще с детства, а в 9 классе он уже твердо решил связать свое будущее со служением Родине».

Николай К.

Сергей С.

Тем временем в ГУНП в Киевской области получили руководство Кагарлыкским отделением полиции сотрудникам областного главка. «По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Караглык будут командированы представители областного управления полиции, которые будут осуществлять руководство местным отделом. Это — сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности во главе с советником начальника ГУНП Дмитрием Литвиным, который будет исполнять обязанности начальника местной полиции», — сообщили в областном главке и добавили, что весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», двоих полицейских задержали после того, как к медикам обратилась женщина, рассказавшая о насилии в отделе полиции.

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