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В Украине ослабляют карантин: какие запреты снимут с 5 июня
Помимо возобновления внутреннего авиасообщения с 5 июня, а международного — с 15 июня, Кабминет министров принял решение об ослаблении еще ряда карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль, с 5 июня с людей старше 60 лет снимается обязательство о самоизоляции.
Также религиозным организациям разрешают проводить массовые мероприятия в помещениях — из расчета 1 человек на 5 квадратных метра (ранее разрешался один человек на 10 «квадратов»).
«Разрешается проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года», — сообщает премьер.
Ослаблены меры, касающиеся количества пассажиров в легковых автомобилях — в салоне разрешили перевозить до 5 человек (включая водителя, но без учета детей в возрасте до 14 лет).
«В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений», — отметили в Кабмине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Израиле пока что не рассматривают включение Украины в «зеленый список» безопасных стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение в начале июля.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».44
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