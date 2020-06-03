Украина

В Украине ослабляют карантин: какие запреты снимут с 5 июня

Помимо возобновления внутреннего авиасообщения с 5 июня, а международного — с 15 июня, Кабминет министров принял решение об ослаблении еще ряда карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль, с 5 июня с людей старше 60 лет снимается обязательство о самоизоляции.

Также религиозным организациям разрешают проводить массовые мероприятия в помещениях — из расчета 1 человек на 5 квадратных метра (ранее разрешался один человек на 10 «квадратов»).

«Разрешается проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года», — сообщает премьер.

Ослаблены меры, касающиеся количества пассажиров в легковых автомобилях — в салоне разрешили перевозить до 5 человек (включая водителя, но без учета детей в возрасте до 14 лет).

«В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений», — отметили в Кабмине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Израиле пока что не рассматривают включение Украины в «зеленый список» безопасных стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение в начале июля.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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