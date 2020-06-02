Украина, наконец, сделала сильный шаг на Минских переговорах, — журналист Игорь Соловей

Украина

Официально с Владиславом Сурковым — многолетним куратором украинского направления в российской политике — высшие украинские должностные лица не встречались. Сейчас Суркова сменил Дмитрий Козак — и вскоре в рамках Минских переговоров состоялась встреча Козака и Ермака, которые к тому же подписали протокол заседания ТКГ (раньше действующие украинские чиновники свои подписи под такими документами не ставили). Оппоненты упрекают Ермака в тесных контактах как с Сурковым, так и с Козаком (с санкции Зеленского), в работе по кремлевским «темникам», в реализации проекта примирения Украины с Россией. Эти упреки — обычная политическая борьба, или же для них есть реальные основания, «ФАКТАМ» объяснил журналист-международник, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей. В предыдущей части интервью он рассказал, остается ли Россия врагом для нынешних властей Украины и почему Путин ненавидит Зеленского.

— Россия в целом и ее руководство в частности стали токсичными, — говорит Игорь Соловей, — поэтому логично, что любые их контакты просматриваются под двойной лупой. Тем более контакты с врагами — украинскими политиками. На Андрея Ермака возложены (его начальником, президентом Зеленским) обязанности вести российское направление, так что общаться с Дмитрием Козаком он должен по роду своей деятельности.

Другое дело, что украинские чиновники должны понимать: любые кулуарные договоренности, если таковые будут, могут вылезти боком как Украине, так и лично им (дело о госизмене Ермака, заведенное ГБР, тому сигнал). Поэтому остается надеяться на опыт и благоразумие Ермака и других уполномоченных на переговоры лиц. А также на сознательных офицеров спецслужб, которые, подобно своим американским коллегам (офицер ЦРУ Александр Виндман рассказал о злоупотреблении Трампа во время телефонного разговора с Зеленским), не станут покрывать возможную измену.

— Украинская сторона обнародовала данные о российском гражданстве представителей ОРДЛО в ТКГ — Владислава Дейнего, главы так называемого «МИД ЛНР» (объявлен в розыск украинскими правоохранителями) и его донецкой коллеги Наталии Никоноровой. Может ли это иметь какие-либо последствия для России на международном уровне, или это никого не интересует?

- Это сильный шаг. Сродни тому, когда Порошенко привез в Мюнхен паспорта российских военных, которые «заблудились» на украинской территории. А потом в Давосе показал часть корпуса обстрелянного россиянами автобуса под Волновахой.

Такие шаги серьезно усиливают переговорную позицию Украины. И истерика, которая возникла среди российских коллаборантов в ОРДЛО и в России после последнего шага Киева с демонстрацией паспортов, прекрасно это подтверждает.

— Сейчас в ТКГ, кроме Украины, ОБСЕ и России, участвуют представители «ЛДНР». Россия их считает полноценными участниками (и даже группу не называет трехсторонней, а просто контактной), Украина — «неполноценными» (о чем свидетельствует украинский вариант названия группы). По словам Ермака, чтобы прервать монополию «непризнанных квазигосударственных образований» на представительство ОРДЛО в Минске, Украина сформирует группу представителей из наших сограждан — вынужденных переселенцев, которые «не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям». Что смогут сделать эти представители, учитывая, что никакого отношения к «ЛДНР» они не имеют?

— Формирование в ТКГ группы представителей из числа временно перемещенных лиц — тоже хороший шаг Киева, который навязывает свою повестку в переговорах. Другое дело, что противоположная сторона не пойдет навстречу (если не будет приказа из Москвы). Так что пока эта и другие похожие инициативы Киева больше похожи на «перестановку кроватей в борделе».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владислав Сурков обнародовал официальную позицию Кремля: «Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении».

Продолжение интервью с Игорем Соловьем читайте в ближайшие дни.

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