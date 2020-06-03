На Полтавщине семья закопала тело умершей в огороде, чтобы сэкономить на похоронах

Происшествия

О том, что 82-летняя бабушка, за которой присматривали дочка с внучкой, давно прикована к постели, в райцентре Гадяч на Полтавщине знали все, кто проживал с ними на одной улице. В понедельник, 1 июня, ближайшие соседи заметили, что у тех в огороде у частного дома появилась яма, похожая на могилу, а спустя короткое время хозяева забросали ее землей. У соседей возникли подозрения, и они позвонили в полицию.

— Следственно-оперативная группа при выезде на место установила, что в тот день пожилая женщина скончалась, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — Труп 61-летняя дочь и 36-летняя внучка завернули в коврик и опустили в выкопанную на огороде яму. Объяснили правоохранителям это тем, что у них нет средств на похороны. Следователи вынуждены были откопать покойницу и передать ее в бюро судмедэкспертизы, чтобы установить причину смерти. Смерть оказалась естественной. Тело для захоронения было отдано органам местной власти, которые предали его земле на кладбище за бюджетные средства.

По словам людей, знающих семью, которая повела себя неадекватно в стрессовой ситуации, они замечали некоторые странности в поведении дочери и внучки покойницы, однако назвать их бедными нельзя: семья живет в добротном доме, в нормальных бытовых условиях. Теперь они говорят, что не знали, дескать, о том, у кого просить помощи в организации похорон. А ведь они могли бы официально отказаться хоронить умершую. В этом случае согласно закону, материальные затраты на погребение берет на себя государство.

Полиция направила документы по данному факту в органы местного самоуправления для реагирования. Скорее всего, женщинам будет сделано замечание — криминала в этом деле нет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Донбассе мужчина таким же образом похоронил отца.

А в Одесской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая четыре месяца «консервировала» солью тело умершей матери ради ее пенсии. Злоумышленнице грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.



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