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Спорт

Сын Златана Ибрагимовича поразил чудо-голом в стиле отца (фото, видео)

18:08 3 июня 2020
Златан Ибрагимович с сыновьями

В популярной социальной сети «ТикТок» появилось видео, на котором 13-летний Максимилиан Ибрагимович забивает шикарный гол в стиле своего отца — Златана Ибрагимовича, который недавно на своем Ferrari нарвался на необычный.

Сообщается, что талантливый мальчишка уже попал на карандаш селекционеров нескольких европейских клубов.

Напомним, что лучший бомбардир в истории сборной Швеции, участник четырех чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира 38-летний Златан Ибрагимович выступает за «Милан». За годы яркой карьеры он также поиграл за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси», завоевав 33 (!) трофея.

Вместе с супругой, шведской актрисой и фотомоделью Хеленой Сегер (она старше мужа на 11 лет), Златан воспитывает двух сыновей — 13-летнего Максимилиана и 12-летнего Винсента.

Златан с супругой Хеленой и сыновьями Винсентом и Максимилианом

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что старший сын Лионеля Месси Тьяго забил первый гол за детскую команду «Барселоны».

Фото Instagram

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