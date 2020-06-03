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Сын Златана Ибрагимовича поразил чудо-голом в стиле отца (фото, видео)
В популярной социальной сети «ТикТок» появилось видео, на котором 13-летний Максимилиан Ибрагимович забивает шикарный гол в стиле своего отца — Златана Ибрагимовича, который недавно на своем Ferrari нарвался на необычный.
Сообщается, что талантливый мальчишка уже попал на карандаш селекционеров нескольких европейских клубов.
Напомним, что лучший бомбардир в истории сборной Швеции, участник четырех чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира 38-летний Златан Ибрагимович выступает за «Милан». За годы яркой карьеры он также поиграл за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси», завоевав 33 (!) трофея.
Вместе с супругой, шведской актрисой и фотомоделью Хеленой Сегер (она старше мужа на 11 лет), Златан воспитывает двух сыновей — 13-летнего Максимилиана и 12-летнего Винсента.
Златан с супругой Хеленой и сыновьями Винсентом и Максимилианом
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что старший сын Лионеля Месси Тьяго забил первый гол за детскую команду «Барселоны».
Фото Instagram109
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