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Украина

«Любой эпидемиолог потеряет сознание»: сеть поразили переполненные киевские электрички (фото)

19:01 3 июня 2020
Электричка

В Киевской области пригородные поезда заполнены пассажирами, при этом необходимая дистанция в 1,5 метра не соблюдается. Ранее «Укрзалізниця» начала продавать билеты в плацкартные вагоны.

Как написал в своем Facebook представитель Общественного контроля «Укрзалізниці» Виктор Гарвона, фото были выполнены на Бучанском и Фастовском направлениях.

«Это биток и селедка в тамбурах, от которой потеряет сознание любой эпидемиолог», — написал Гарвона.

Он удивляется бездействию работников «Укрзалізниці».

«Сейчас все это выглядит так, что железнодорожники провоцируют вспышку, чтобы потом не тратиться на перевозку и избежать технического дефолта», — утверждает Гарвона.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в Украине возобновили движение пригородных поездов — но только в 10 областях.

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