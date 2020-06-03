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Украина

«Забыли и идем дальше»: Резников заявил, что идея создания Консультативного совета уже не актуальна

22:09 3 июня 2020
Алексей Резников

Вопрос о создании Консультативного совета в ТКГ по Донбассу уже является нецелесообразным. Об этом в интервью «Укринформу» заявил вице-прем'ер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, создание Консультативного совета в ТКГ по Донбассу исключается.

«Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идем дальше», — заявил Резников.

При этом практически завершились консультации и собеседования с кандидатами, которые могут быть привлечены в украинскую делегацию в ТКГ как представители ОРДЛО.

«Может 8, может 16. В зависимости от повестки дня. У нас 4 рабочих группы. Вопрос не в количестве, а в качестве», — сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Украина усилила состав ТКГ новыми участниками.

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