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В лучших традициях Лукашенко: Зеленский публично отчитал главу «Укрэксимбанка» (видео)
В среду, 3 июня, президент Владимир Зеленский во время встречи с бизнесом Хмельницкой области по телефону дал указания председателю правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, на которого пожаловались предприниматели. Встречу транслировал Офис президента.
Бизнесмены сказали, что Укрэксимбанк не дает отсрочку на год по кредитам. Причем председатель правления Евгений Мецгер уверял предпринимателей, что их проблемы должна решить руководительница регионального филиала Татьяна Лундышева.
После жалоб бизнесменов Зеленский позвонил Мецгеру.
«Женя, вы не выдаете никакие кредиты, люди жалуются. Мало того, они говорят не о реструктуризации, а об отсрочке платежей за часть тела кредита. Зачем ты отправляешь их к Лундышевой, если это от тебя зависит?» — сказал он.
Выслушав объяснения Мецгера, президент сказал: «Нет, я не согласен. Потому что у вас нет решения в банковской системе, что вы людям даете отсрочки, например, год. Когда вы это сделаете, прокомуницируете со всем обществом, у них не будет вопросов. И вся ваша вертикаль будет так работать, если это решение руководства Укрэксимбанка. Чтобы люди могли погашать кредиты через год, у них сейчас нет денег через COVID-19».
Комментарии в Сети:
Ранее сообщалось, что в Хмельницком Зеленский грубо нарушил карантин.26
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