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Украина

Адвокат похищенного на админгранице с Крымом украинского военного рассказал, чего от него добивается ФСБ

23:03 3 июня 2020
Нашивка десантника

Оккупанты, захватившие на админгранице с Крымом украинского десантника Евгения Добринского, пытались выведать у него подробности о службе. Об этом адвокат военнослужащего Ислям Велиляев рассказал изданию Крым.Реалии.

«Спрашивали, где и в какой части он проходит службу, какой порядок осуществления охраны государственной границы был в части, где он служил, какие входят средства защиты, идентификации людей. Много было вопросов о ведении военной службы», — сказал Велиляев.

Допрос Добринского длился полтора часа. Адвокат посоветовал подзащитному не отвечать на вопросы, касающиеся его службы.

«Он на сегодняшний день является военнослужащим, поэтому мы отказались давать подробные пояснения по поводу его службы», — отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что при информировании об украинском десантнике кремлевские пропагандисты допустили ряд просчетов.

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Нашивка десантника

Адвокат похищенного на админгранице с Крымом украинского военного рассказал, чего от него добивается ФСБ

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