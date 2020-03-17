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Названа наиболее уязвимая для коронавируса группа крови
Китайские ученые выявили связь между группой крови человека и его шансами заразиться коронавирусом, пандемия которого может затянуться на два года. Они взяли образцы анализов 2173 пациентов двух больниц Уханя и одной Шэньчжэня, у которых был подтвержден COVID-19.
Как сообщает South China Morning Post, оказалось, что наиболее уязвимы люди с II (А) группой крови. Вероятность заразиться коронавирусом у них примерно на 20% выше, чем у людей с другими группами крови. А сама болезнь протекает тяжелее.
Из 1775 зараженных COVID-19 пациентов одной из больниц Уханя 37,73% составляли пациенты с II группой крови. Подобная картина наблюдалась также в двух остальных госпиталях.
Из 206 умерших пациентов II группа крови была у 85 человек.
В то же время люди с I (O) группой крови имеют более низкие шансы заболеть.
В Ухане, городе с населением в 11 миллионов человек, I группу крови имеют 32% населения, II — 34%. Среди заразившихся коронавирусом это цифры составляли, 38 и 25% соответственно.
Однако эксперты предупреждают, что это только предварительные данные, требующие дальнейшей доработки.
Исследователь Гао Цигндай из государственной Лаборатории экспериментальной гематологии в городе Тяньцзинь призывает, даже если данные впоследствии окончательно подтвердятся, не паниковать людям со второй группой крови, так как это вовсе не означает, что они заразятся. А также ни в коем случае не расслабляться тем, у кого первая группа. И продолжать всем соблюдать меры предосторожности.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», ученые рассказали, на каких материалах COVID-19 живет дольше всего.
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