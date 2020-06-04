Украина

Спустя два года после смерти на могиле космонавта Каденюка нет памятника: мнения в сети разделились

На фоне «космического психоза», который охватил многих людей в связи с космическими успехами Илона Маска, украинцы, похоже, забыли своих собственных героев покорения космоса.

В частности, не может не удивлять состояние могилы первого украинского космонавта Леонида Каденюка, который умер в 2018 году. Об этом написал на своей странице в Facebook гонщик и волонтер Алексей Мочанов.

При этом он публикует фото, сделанное вчера, 3 июня, отмечая, что умер космонавт 31 января 2018 года — с указанной даты прошло уже два с половиной года. Однако на его могиле до сих пор не установлен памятник — только деревянный крест, табличка и фото.

«Память — на лицо. Памятник — тоже. Точнее — его отсутствие. Я не знаю, по какой причине его нет у Космонавта Каденюка. И не особо хочу знать-понимать. Я наверняка уверен, что так не должно быть. Неправильно», — написал Мочанов.

По словам известного волонтера, «все словили психоз на успехах Маска», а свой покоритель Космоса — брошен, забыт, непригляден".

Конечно, пост волонтера не мог не задеть сеть.

Часть украинцев согласились с гонщиком и согласны сброситься на памятник, хотя бы по 50 гривен.

Но очень многие просто не желают понимать, почему они вынуждены отдавать свои кровные, высказывая при этом «убедительные» по их мнению доводы — «и так хорошо», «деньги нужны живым, а о прославивших Украину героях пусть позаботится государство», «у арабских шейхов и то все скромнее», «нужно подождать несколько лет, чтобы земля улеглась» и т. д.

Конечно, все эти доводы совершенно правильные, и явно к месту, но, вероятно, не на такую реакцию рассчитывал Мочанов, помнящий время народного подъема во время начала российской агрессии… Прошло лишь несколько лет, а украинцы снова выбирают свою «любимую» позицию — «моя хата с краю», «только бы не я».

«Потому так и живём, граждане соотечественники. Что угодно, только не то, что надо», — с горечью отмечает Алексей.

Между тем, все тревоги относительно памятника Каденюка явно преувеличены: еще в начале года президент Зеленский, как писали «ФАКТЫ», отметил, что проект мемориала существует; создание и финансирование государство берет на себя, есть договоренность с правительством. Но позиция некоторых сограждан, конечно, не может не удивлять…

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