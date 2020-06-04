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Замена вице-премьера: стала известна дальнейшая судьба Пристайко
В правительстве Украины произойдет перестановка — Вадим Пристайко покинет пост вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции. Вместо него будет назначена Ольга Стефанишина.
Как заявил в эфире канала «Украина 24» глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, кадровая перестановка произошла по взаимному согласию.
«Вадим изъявил желание быть послом в Великобритании, он с очень большим профессиональным опытом и отличным знанием внешнеполитической ситуации. Прислушались к его доводам и начали искать нового человека, а Ольга Стефанишина много лет занимается вопросами евроинтеграции», — проинформировал Арахамия.
Ранее сообщалось, что в Раду внесли предложения по обновлению состава Кабмина. Премьер-министр предложил кандидатуру на вакантную должность министра культуры. Также он предложил главу для недавно созданного Министерства экологии.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»43
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