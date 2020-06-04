В Индии и Мексике бушуют тропические штормы (видео)

Мир

На западное побережье Индии, которая в последнее время переживает множество стихийных бедствий, обрушился тропический циклон «Нисарга». Скорость ветра, который сопровождали проливные дожди, достигала 130 километров в час. В штате Махараштра были эвакуированы более 100 тысяч жителей — в том числе около тысячи больных коронавирусом — пациентов одного из местных полевых госпиталей. Сильно пострадал курорт Алибаг.

Как сообщает телеканал CNN, известно по меньшей мере о двух погибших - 58-летнем мужчине, на которого рухнул поваленный ветром электротрансформатор, а также 65-летней женщине, которую придавила обрушившаяся стена ее собственного дома.

Циклоны в этой части Индии относительно редки. В последний раз мощный шторм в районе мегаполиса Мумбаи был зарегистрирован в 198 году.

А берегов Мексики в тот же день достиг тропический шторм «Кристобаль», вызвавший наводнения. Скорость ветра составляла около 95 километров в час. «Кристобаль» затронувший также Гватемалу, Гондурас, Белиз и Сальвадор, движется в направлении американского штата Луизиана.

#Cristobal tocó tierra en mi isla de #CiudadDelCarmen



Que el cielo proteja a todos mis paisanos carmelitas, calles inundadas, colonias sin luz, albergues habilitados.



El agua rebasa los niveles, entra agua de mar por todos lados. #FuerzaCarmelos br>

Malecón pic.twitter.com/oFcjfCUNd2 — 〽️… (@_mar_fer) June 3, 2020

— La Prensa Gráfica (@prensagrafica) May 31, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что разрушительный смерч в России попал на видео.

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