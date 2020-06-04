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В Индии и Мексике бушуют тропические штормы (видео)
На западное побережье Индии, которая в последнее время переживает множество стихийных бедствий, обрушился тропический циклон «Нисарга». Скорость ветра, который сопровождали проливные дожди, достигала 130 километров в час. В штате Махараштра были эвакуированы более 100 тысяч жителей — в том числе около тысячи больных коронавирусом — пациентов одного из местных полевых госпиталей. Сильно пострадал курорт Алибаг.
#CycloneNisargaUpdate— ѕαtчα prαdhαn-DG NDRF (@satyaprad1) June 3, 2020
DAY 0−3rd June 2020,1400 hrs#CycloneNisarga landed
Visuals from Alibaug, Raigad District of Maharashtra
Video8 @NDRFHQ @ndmaindia @PMOIndia @HMOIndia @BhallaAjay26 @PIBHomeAffairs @ANI @PTI_News @DDNewslive @DDNewsHindi @DisasterState pic.twitter.com/vVVGftP5T3
Как сообщает телеканал CNN, известно по меньшей мере о двух погибших - 58-летнем мужчине, на которого рухнул поваленный ветром электротрансформатор, а также 65-летней женщине, которую придавила обрушившаяся стена ее собственного дома.
#CycloneNisargaUpdate— ѕαtчα -DG NDRF (@satyaprad1) June 3, 2020
DAY 0-3rd June 2020,1500 hrs#CycloneNisarga landed
Visuals few minutes ago from Grain Godown,Mangaon,Raigad
Video13@NDRFHQ @ndmaindia @PMOIndia @HMOIndia @BhallaAjay26 @PIBHomeAffairs @ANI @PTI_News @DDNewslive @DDNewsHindi @DisasterState pic.twitter.com/8WH1fBKfBP
Циклоны в этой части Индии относительно редки. В последний раз мощный шторм в районе мегаполиса Мумбаи был зарегистрирован в 198 году.
А берегов Мексики в тот же день достиг тропический шторм «Кристобаль», вызвавший наводнения. Скорость ветра составляла около 95 километров в час. «Кристобаль» затронувший также Гватемалу, Гондурас, Белиз и Сальвадор, движется в направлении американского штата Луизиана.
#Cristobal tocó tierra en mi isla de #CiudadDelCarmen— 〽️… (@_mar_fer) June 3, 2020
Que el cielo proteja a todos mis paisanos carmelitas, calles inundadas, colonias sin luz, albergues habilitados.
El agua rebasa los niveles, entra agua de mar por todos lados. #FuerzaCarmelos br>
Malecón pic.twitter.com/oFcjfCUNd2
— La Prensa Gráfica (@prensagrafica) May 31, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что разрушительный смерч в России попал на видео.
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