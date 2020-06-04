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Можно заплакать от красоты: сеть поразила необычная радуга над Киевом (фото, видео)
Вечером в среду, 3 июня, когда в Киеве шел дождь, жители столицы наблюдали необычайно красивое природное явление — радугу. Некоторым удалось зафиксировать даже двойную радугу, как это недавно было в Одессе.
Видео с радугой на своей страничке в соцсетях разместила синоптик Наталья Диденко, заодно рассказавшая о погоде в ближайшие дни — украинцев ожидает потепление и осадки, местами возможен град.
Также синоптик выложила фотографии с радугой. А ее подписчики в комментариях начали выкладывать и свои фото. Получилась очень внушительная галерея красивых фото радуги, а у некоторых — и двойной.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Карпатах туристам удалось заснять необычное природное явление — «белую» радугу. Она выглядит обесцвеченной, поскольку образуется не после дождя, а во время тумана.
Заглавное фото — со странички Натальи Диденко в соцсетях.56
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