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Общество и люди

Цветное природное чудо: над Одессой наблюдали двойную радугу (фото, видео)

13:57 31 мая 2020
радуга над Одессой
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Переменчивая погода с ливнями и грозами, установившаяся в эти дни в Одесском регионе, стала причиной редкого и красивейшего природного явления. Одесситы и гости имели возможность наблюдать двойную радугу.

Под фотографиями и видео радуги в социальных сетях восторженные подписи: «Это просто замечательно!», «Жаль, что фото не передает всей красоты».

Действительно, радуга — удивительное явление, которое вызывает восхищение у детей и взрослых. Появление радуги обусловлено преломлением солнечных лучей в каплях воды. Наверное, большинство из нас хоть раз любовались яркой разноцветной дугой на фоне темной тучи. Радуга всегда расположена на стороне небесного свода, противоположной солнцу.

Приметы гласят, что увидеть двойную радугу — к успеху и удаче. Причем как в работе, семье, так и личной жизни. По одному поверью, если найти место, где «радужная арка» тем или другим концом упирается в землю, там можно найти клад, а если пробежать под ней, то можно найти необыкновенное счастье в жизни. Радуга всегда ассоциируется только с добром.

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Ранее туристам в Карпатах удалось снять на видео уникальную «белую» радугу.

Фото: Вадим Громов, Алла_Скрибантович, Julia_Puklich

Видео — Вадим Громов

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