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Спорт

Украинец Деревянченко ведет переговоры о бое с чемпионом трех дивизионов Альваресом, – журналист

10:45 4 июня 2020
Сергей Деревянченко

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения), выступающий в среднем весе, свой следующий бой может провести против обладателя чемпионских поясов по версиям WBC, WBA и журнала The Ring в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (53 победы, 38 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи).

По информации авторитетного журналиста The Athletic Майка Копинджера, этот поединок должен пройти не в родном для обоих боксеров весе, а во второй средней категории. «Канело Альварес ведет переговоры с Сергеем Деревянченко о бое 14 сентября в 168 фунтах. Другие соперники также рассматриваются Канело, но это будет не Головкин. Вероятнее всего, третий бой Канело против GGG состоится не ранее 2021 года», — написал инсайдер на своей странице в Twitter.

В команде Альвареса довольно быстро отреагировали на появившуюся информацию. «В этих слухах нет никакой правды, очень рано о чем-то говорить. На данный момент у нас даже нет даты следующего боя Канело. До тех пор, пока бокс полностью не вернется, все зависло в воздухе. Это слухи не соответствуют действительности», — заявил президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес в комментарии порталу Fightnews.

Напомним, что в своих последних поединках мексиканец нокаутировал россиянина Сергея Ковалева, завоевав чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе, а Сергей Деревянченко уступил спорным решением судей Геннадию Головкину из Казахстана.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что промоутер Боб Арум назвал сроки проведения боя Ломаченко — Лопес со зрителями.

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