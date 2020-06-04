Происшествия

Приват24 «лёг»: пользователи не могут войти в систему

В четверг, 4 июня, произошел масштабный сбой в работе популярного банкингового сервиса Приват24. Ранее на проблемы массово жаловались абоненты Vodafone.

Пользователи Приват24 сообщают, что не могут пройти авторизацию. Причем это касается как мобильного приложения, так и десктопной версии. После введения номера телефона происходит длительная обработка данных, и вход в сервис так и не осуществляется.

По словам пресс-секретаря ПриватБанка Олег Серги, с которым связывался Информатор, проблема связана со сбоем канала связи, отвечающего за авторизацию. Он утверждал, что эта мелкая проблема будет устранена в течение 20 минут. Но сервис не работает уже около двух часов.

Ранее сообщалось, что у пользователей Zoom возникли проблемы с подключением к видеоконференциям.

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