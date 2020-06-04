26.61 / 26.84 29.53 / 29.99
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Приват24 «лёг»: пользователи не могут войти в систему

11:33 4 июня 2020
Приват24

В четверг, 4 июня, произошел масштабный сбой в работе популярного банкингового сервиса Приват24. Ранее на проблемы массово жаловались абоненты Vodafone.

Пользователи Приват24 сообщают, что не могут пройти авторизацию. Причем это касается как мобильного приложения, так и десктопной версии. После введения номера телефона происходит длительная обработка данных, и вход в сервис так и не осуществляется.

По словам пресс-секретаря ПриватБанка Олег Серги, с которым связывался Информатор, проблема связана со сбоем канала связи, отвечающего за авторизацию. Он утверждал, что эта мелкая проблема будет устранена в течение 20 минут. Но сервис не работает уже около двух часов.

Ранее сообщалось, что у пользователей Zoom возникли проблемы с подключением к видеоконференциям.

105

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Протест под Кабмином

На улицы Киева вывели Нацгвардию, водителей предупредили о проблемах в центре города (видео)

Приват24

Приват24 «лёг»: пользователи не могут войти в систему

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что любит есть на завтрак

Тест

В Украине установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки: Степанов назвал причину

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер