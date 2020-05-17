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Пользователи Zoom массово жалуются на проблемы с подключением к видеоконференциям

20:45 17 мая 2020
Zoom
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из разных стран жалуются на сбои в работе программы. Это следует из данных портала Downdetector. Ранее пользователи жаловались на обновление для операционной системы Windows 10.

Проблемы с платформой Zoom начались около 18:00 по Киеву. Пользователи не могут создать и подключиться к конференциям. При попытке сервис выдает сообщение, что команда Zoom выясняет причину проблемы.

Первыми сообщили о проблемах с подключением пользователи из Великобритании.

Отметим, во время карантина в связи с пандемией коронавируса Zoom стал очень популярен среди пользователей интернета. С помощью этого сервиса проходят онлайн уроки в школах и детских садах, видеоконференции в офисах и даже общение с родными.

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