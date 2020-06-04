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Украина

Сплошная польза: в МВД показали, как фотофиксация нарушений ПДД повлияла на украинских водителей

11:39 4 июня 2020
Система автоматической фиксации нарушений ПДД

После того, как с 1 июня в Украине заработала система автоматической фиксации превышения скоростного режима водителями, в МВД фиксируют снижение количества нарушений ПДД.

Соответствующую статистику за три дня приводит замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Так, в первый день работы системы было зафиксировано — 57 880 случаев превышения скорости водителями Киева и области, 2 июня — уже 44 319 случаев, а 3 июня — еще меньше — 37 211 случай.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Антон Геращенко опубликовал номера автомобилей, владельцы которых ездили по Киеву и области со скоростью свыше 170 километров в час

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