- 11:39 Сплошная польза: в МВД показали, как фотофиксация нарушений ПДД повлияла на украинских водителей
- 11:37 Ирина Федишин «оседлала» новый транспорт
- 11:33 Приват24 «лёг»: пользователи не могут войти в систему
- 11:24 Владимир Зеленский рассказал, что любит есть на завтрак
- 11:23 В Евросуде проигнорировали жалобу крымчан на перекрывшую воду Украину
- 11:18 «Я потеряла часть своей личности»: женщина с самыми длинными в мире ногтями рассказала, как их лишилась
- 10:54 В Украине установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки: Степанов назвал причину
- 10:47 На улицы Киева вывели Нацгвардию, водителей предупредили о проблемах в центре города
- 10:45 Украинец Деревянченко ведет переговоры о бое с чемпионом трех дивизионов Альваресом, – журналист
- 10:41 Победитель "Евровидения" Александр Рыбак признался в тяжелой зависимости
- 10:24 На проспекте Победы в Киеве водитель снес киоск и... сбежал: момент попал на видео
- 10:06 Жуткая автокатастрофа под Киевом: от водителя «Лексуса» остался только обугленный скелет
Сплошная польза: в МВД показали, как фотофиксация нарушений ПДД повлияла на украинских водителей
После того, как с 1 июня в Украине заработала система автоматической фиксации превышения скоростного режима водителями, в МВД фиксируют снижение количества нарушений ПДД.
Соответствующую статистику за три дня приводит замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
Так, в первый день работы системы было зафиксировано — 57 880 случаев превышения скорости водителями Киева и области, 2 июня — уже 44 319 случаев, а 3 июня — еще меньше — 37 211 случай.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Антон Геращенко опубликовал номера автомобилей, владельцы которых ездили по Киеву и области со скоростью свыше 170 километров в час22
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».