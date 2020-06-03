У Авакова обнародовали список номеров нарушителей ПДД и рассказали о рекордсмене

Украина

На второй день после введения в действия системы автоматической фотофиксации нарушений правил дорожного движения 1 июня, был зафиксирован антирекорд — водитель Porsche Cayenne промчался по трассе Киев — Харьков со скоростью 210 километров в час.

«Антирекордсменом сегодняшнего дня стал Porsche Cayenne (ХХ7799ХХ), водитель которого, культивируя величие автопроизводителей, цинично пренебрегая установленными обществом ограничениями, промчался со скоростью 210 км/ч по трассе Киев — Харьков. Заслуженный штраф в 510 гривен будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву. А может быть и не один», — пишет на своей страничке в социальных сетях замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Еще один антирекорд поставил водитель, который в течение одного дня нарушил правила движения 11 (!) раз. В то же время, по словам Антона Геращенко, на второй день работы системы, 2 июня, количество фактов превышения скорости водителями уменьшилось на 40%.

Также замминистра опубликовал номера автомобилей, владельцы которых ездили со скоростью свыше 170 километров в час: «Уважая персональные данные владельцев транспортных средств, мы оставили лишь две из четырех букв и цифры их номерных знаков. Каждый из этих нарушителей обязательно получит письмо со штрафом, но пока это письмо дойдет до него, этот водитель может натворить немало бед».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали список улиц в Киеве, на которых была установлена система фиксации нарушений правил дорожного движения, а также карту, на которой указано расположение камер на дорогах столицы и Киевской области.

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