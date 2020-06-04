Мир

В Норвегии огромный оползень снес в море восемь домов вместе с куском суши – впечатляющее видео

В Норвегии на мысе Кракнесет мощный оползень унес в море значительную часть суши — вместе с расположенными на этом участке восемью домами.

Ширина оползня составила свыше 600 метров, длина — около 800. Никто из людей не пострадал. Один человек был заблаговременно эвакуирован. Большинство домов к этому времени пустовали.

Вместе с одним из домов в море унесло собаку, однако, как пишет The Local, она сумела спастись, добравшись до берега вплавь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что оползень убил двух человек под Одессой.





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