Украина

Рада уволила Пристайко и назначила на его место Стефанишину

В четверг, 4 июня, на пленарном заседании Верховной Рады, в повестке дня которого были запланированы назначения и увольнения членов Кабмина, народные депутаты Украины поддержали отставку вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

За его увольнение проголосовали 296 народных депутатов.

А 255 нардепов поддержали назначение на освободившийся пост кандидатуру Ольги Стефанининой.

Она ранее работала директором и гендиректором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина. Имеет 5-й ранг госслужащего.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вадим Пристайко может быть назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Великобритании.

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