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На Винниччине посадили мужчину, накормившего семью убитой собакой
В среду, 3 июня, суд вынес приговор местному жителю за убийство животного. Мужчина проведет за решеткой 5,5 лет. Ранее на Ровенщине полицейскому пришлось застрелить напавшего на него алабая.
Как сообщает Нацполиция Винницкой области, следствие установило, что в феврале в селе Ивановка возле магазина мужчина убил собаку. Затем он приготовил ее дома и накормил семью, в том числе, несовершеннолетнего сына.
Подозреваемого признали виновным в жестоком обращении с животными. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Причем 50-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности и на момент совершения преступления отбывал условный срок наказания за кражу. В результате по совокупности сроков заключения следующие 5,5 лет он проведет за решеткой.
Напомним, в Одессе случайный прохожий спас животных из горящего приюта.104
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