- 12:04 25-летний футболист умер от коронавируса вслед за отцом и дядей
- 12:02 Теперь еще больше экстрима: с 1 июня туристов снова будут пускать в Чернобыльскую зону
- 11:47 "Разборка" со стрельбой из-за раненой собаки: в сети показали видео нашумевшего инцидента на Ровенщине
- 11:24 Как с гуся вода: на Полтавщине чиновника поймали на взятке третий раз за два года
- 11:22 В Киеве из-за коронавируса закрыли еще одно общежитие
- 11:05 «Шахтер» – «Динамо»: прогнозы букмекеров на топовый матч чемпионата Украины
- 11:02 В Харькове полицейский таранил патрульный "Приус": есть жертвы
- 11:00 Киев накрыл сильный дождь: авто снова "поплыли"
- 10:48 Рэкет или конкуренция: в Прикарпатье подожгли сразу четыре магазина
- 10:26 Неподходящее время: Меркель из-за коронавируса не поедет на саммит G7 в США
- 10:16 На зависть Месси и Роналду: 38-летний ветеран возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира
- 10:11 Баланс страха из-за Путина: Пионтковский объяснил, что происходит в российской властной верхушке
"Разборка" со стрельбой из-за раненой собаки: в сети показали видео нашумевшего инцидента на Ровенщине
В сети появилось видео драки между жителями Вараша Ровенской области и местными полицейскими, которые на законных основаниях остановили автомобиль Mazda под управлением нетрезвого водителя.
Как сообщает Нацполиция Ровенской области, водитель машины отказался выполнять требования полицейских предъявить документы. Он направился к своему знакомому, который спустил на правоохранителей алабая.
Собака набросилась на сержанта полиции, но тот выстрелом ранил пса в лапу. Тогда водитель и владелец животного напали на полицейского, били его и пытались отобрать табельное огнестрельное оружие.
Сержант выстрелил в ногу владельцу собаки, а водитель авто с места происшествия скрылся. Хозяину пса полицейские смогли надеть наручники только после того, как применили слезоточивый газ.
Владелец собаки и полицейский госпитализированы. Угрозы их жизни нет. Позже копы задержали и второго нападавшего. Он оказался ранее судимым за грабеж, разбой и преступления, связанные с оборотом наркотиков.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о масштабной перестрелке в Броварах под Киевом, а также публиковали видео с места «разборок» перевозчиков.
146
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!