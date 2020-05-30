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Происшествия

"Разборка" со стрельбой из-за раненой собаки: в сети показали видео нашумевшего инцидента на Ровенщине

11:47 30 мая 2020
драка
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В сети появилось видео драки между жителями Вараша Ровенской области и местными полицейскими, которые на законных основаниях остановили автомобиль Mazda под управлением нетрезвого водителя.

Как сообщает Нацполиция Ровенской области, водитель машины отказался выполнять требования полицейских предъявить документы. Он направился к своему знакомому, который спустил на правоохранителей алабая.

Собака набросилась на сержанта полиции, но тот выстрелом ранил пса в лапу. Тогда водитель и владелец животного напали на полицейского, били его и пытались отобрать табельное огнестрельное оружие.

Сержант выстрелил в ногу владельцу собаки, а водитель авто с места происшествия скрылся. Хозяину пса полицейские смогли надеть наручники только после того, как применили слезоточивый газ.

Владелец собаки и полицейский госпитализированы. Угрозы их жизни нет. Позже копы задержали и второго нападавшего. Он оказался ранее судимым за грабеж, разбой и преступления, связанные с оборотом наркотиков.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о масштабной перестрелке в Броварах под Киевом, а также публиковали видео с места «разборок» перевозчиков.

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