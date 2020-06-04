Ученые и врачи поддерживают идею государственной практики дистанционной торговли лекарствами

Здоровье и медицина

В Верховной Раде и Кабинете министров Украины идет работа по законодательному урегулированию сервиса дистанционной торговли и почтовой доставки лекарственных средств и сопутствующих медицинских товаров. По мнению практикующих врачей и ученых медицинской сферы, урегулирование данного вида деятельности на фармацевтическом рынке позволит системе отечественного здравоохранения выйти на принципиально новый европейский уровень обеспечения медикаментами.

Начальник управления реформ медицинской помощи Департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Украины Константин Надутый не сомневается в том, что сфера дистанционной торговли и логистики медицинских препаратов будет развиваться. По его словам, дистанционная торговля лекарствами позволит оптимизировать затраты на содержание складских аптечных помещений, а с учетом появления честной конкуренции, приведет к снижению конечных цен для потребителей.

«Содержание больших аптечных площадей — это деньги, которые закладываются в отпускные цены лекарств. А лекарства — это товар с рентабельностью со многими нулями. Производители не раз высказывали претензии к деятельности реализаторов, но ничего не удалось сделать, так как монополизация аптечного рынка довольно высокая. И, может быть, мы должны поблагодарить коронавирус за то, что сегодня возможен прорыв из этой ситуации, когда логистические системы заменят аптечные полки, что приведет к конкурентным ценам на рынке медикаментов. Чем меньше будет посредников между производителем и потребителем, тем дешевле будут лекарства. А с учетом того, что медикаменты являются социально значимой категорией товаров, политика государственного здравоохранения должна участвовать в оптимизации затрат на медицинское обслуживание, о чем, собственно, и сказал Президент. То есть, убрав нерациональные затраты в стоимости препаратов, можно увеличить доступность лекарств. Другими словами, идея дистанционной торговли лекарствами очень своевременна. Теперь очень важно грамотное техническое решение этой инициативы», — считает Надутый.

Поддерживает инициативу законодательного урегулирования онлайн-фармацевтики с привлечением операторов почтовой связи и член координационного совета Украинского медицинского экспертного сообщества, хирург Алексей Орлов.

«Сервис почтовой доставки лекарств очень востребован, потому что удобен: не нужно никуда ездить, плюс — экономия денег и времени. Это возможность для человека самостоятельно решать, когда и куда ему привезут лекарства. Не надо привязываться к родственникам, знакомым либо врачам. Все риски, о которых сегодня говорят, в большей степени надуманны. Все решаемо. Главное — структурировать сервис, зарегистрировать его участников, сертифицировать продукцию и держать на контроле государства», — говорит Орлов.

По мнению соучредителя Благотворительного фонда «СВОИ» Леси Литвиновой, практика дистанционной торговли и адресной доставки медпрепаратов решит многолетнюю острую проблему своевременного обеспечения необходимыми, зачастую дефицитными, лекарствами тяжелобольных людей.

«Наш благотворительный фонд занимается тяжелыми пациентами, в том числе с онкологическими заболеваниями. Наши подопечные — это те люди, которым трудно дойти до аптеки самостоятельно либо вообще невозможно. И для них вариант почтовой доставки — это единственный приемлемый вариант. А есть случаи, что люди одинокие. У них вообще нет возможности купить препараты нигде, кроме как в больничных аптеках. А про ассортимент и цены в этих аптеках каждый из нас знает не понаслышке. Поэтому для таких людей легализация на законодательном уровне сервиса интернет-торговли и почтовой доставки медпрепаратов станет жизненно важным нововведением. Во время карантина эти услуги очень сильно облегчили жизнь больным людям. К тому же все мы выходим на другой уровень жизни и покупки онлайн стали нормой. Это сильно экономит время и деньги», — констатирует Литвинова.

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