26.60 / 26.82 29.53 / 29.98
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский вручил звезду Героя Украины семье погибшего на Донбассе разведчика

12:44 4 июня 2020
Награда

Во время визита в Хмельницкую область президент вручил орден «Золотая Звезда» семье погибшего заместителя командира группы 8-го отдельного полка специального назначения Сил спецопераций ВСУ старшины Романа Матвийца. На днях на Донбассе боевики ранили еще одного украинского военного.

Офис президента сообщает, что Роман Матвиец с мая 2014 года участвовал в АТО на востоке Украины, неоднократно выполнял опасные задания в тылу противника. Он погиб 23 июля 2016 года в боевом столкновении у Новозвановки.

Разведгруппа под командованием Романа Матвийца попала в засаду, ее обстреляли боевики. Трое разведчиков были ранены. Роман Матвиец прикрыл товарищей огнем и уничтожил пулеметный расчет противника, но при этом получил смертельные ранения.

Во время встречи с семьей погибшего бойца президент объявил Указ о присвоении Роману Матвийцу звания Героя Украины и вручил его супруге орден «Золотая Звезда». Владимир Зеленский также подарил сыну Романа Матвийца планшет, о котором мечтал мальчик.

Ранее сообщалось, что в мае оккупанты понесли серьезные потери на Донбассе.

57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Роман Жуков с бывшей женой Еленой

"Он насиловал меня, поставив лицом к иконам": бывшая жена Романа Жукова шокировала признанием

Поле под Одессой

Cелфи – превыше всего: под Одессой варварски вытоптали уникальное «фиолетовое поле» (фото, видео)

Михаил Боярский

Напугавший поклонников Боярский рассказал о своем здоровье

Снесенные дома

В Норвегии огромный оползень снес в море восемь домов вместе с куском суши – впечатляющее видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер