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Зеленский вручил звезду Героя Украины семье погибшего на Донбассе разведчика
Во время визита в Хмельницкую область президент вручил орден «Золотая Звезда» семье погибшего заместителя командира группы 8-го отдельного полка специального назначения Сил спецопераций ВСУ старшины Романа Матвийца. На днях на Донбассе боевики ранили еще одного украинского военного.
Офис президента сообщает, что Роман Матвиец с мая 2014 года участвовал в АТО на востоке Украины, неоднократно выполнял опасные задания в тылу противника. Он погиб 23 июля 2016 года в боевом столкновении у Новозвановки.
Разведгруппа под командованием Романа Матвийца попала в засаду, ее обстреляли боевики. Трое разведчиков были ранены. Роман Матвиец прикрыл товарищей огнем и уничтожил пулеметный расчет противника, но при этом получил смертельные ранения.
Во время встречи с семьей погибшего бойца президент объявил Указ о присвоении Роману Матвийцу звания Героя Украины и вручил его супруге орден «Золотая Звезда». Владимир Зеленский также подарил сыну Романа Матвийца планшет, о котором мечтал мальчик.
Ранее сообщалось, что в мае оккупанты понесли серьезные потери на Донбассе.57
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