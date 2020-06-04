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Украина

В Украине приняли закон о "ворах в законе": что им грозит

13:35 4 июня 2020
Верховная Рада

В четверг, 4 июня, Верховная Рада Украины, ранее утвердившая на посту министра культуры и информполитики «слугу народа» Александра Ткаченко, проголосовала в целом за законопроект, касающийся ответственности за преступления, совершенные преступными сообществами, в котором также упоминается и о «ворах в законе».

За документ проголосовали 236 народных депутатов Украины. Закон, в частности, предусматривает, что «воров в законе» за создание и участие в преступном сообществе могут наказать лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Грозит наказание и участникам преступной организации — от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией.

В документе уточняется, что под лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе», в статьях подразумевается человек, который «благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, осуществляющих преступное влияние».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе скончался известный криминальный авторитет, «смотрящий» за югом Украины Владимир Д., известный по кличкам «Полтава» либо «Старик».

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