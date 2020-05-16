Умер старейший в Украине «вор в законе» по кличке Полтава

Происшествия

В Одессе скончался известный криминальный авторитет, «смотрящий» за югом Украины Владимир Д., известный в определенных и достаточно широких кругах по кличкам Полтава либо Старик (ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Грузии «воры в законе» подали в суд на президента).

Собственно, и умер криминальный авторитет уже в старческом возрасте — на 82-м году. Хотя начинал свой непростой и тернистый путь совсем юным: первую «ходку» уроженец Полтавы совершил еще 15-летним. И получил тогда полные 15 лет — за кражу государственного имущества. Затем отсидел еще десять лет по той же статье. Правда, через пять лет срок ему наполовину скостили. Окончательно он вышел на свободу 16 февраля 1966 года и практически сразу был коронован.

Владимир Д. не раз надолго выезжал в дальнее зарубежье, в частности, в Германию и США. Однако окончательно обосновался в Одессе — городе с давними «законными» традициями. Хотя его официальная прописка значилась в Макеевке (Донецкая область) — именно там Владимир в 2012 году официально приобрел себе пистолет Макарова, чтоб стрелять резиновыми пулями, получив на него разрешение уже в Одесском региональном милицейском главке.

Деятельность Полтавы была разноплановой: квалифицированные кражи из квартир и автотранспорта, нападения с разбоем, незаконный оборот и контрабанда тяжелых наркотиков, теневая экономика. Но главное — Полтава был «смотрящим» за криминальным миром южного региона Украины. Потому его ответственность на протяжении долгого времени заключалась в справедливом разрешении споров между воровскими кланами. И авторитет Полтавы был, можно сказать, непререкаем. Достаточно вспомнить историю с так называемым воровским «общаком», держателем которого он был (читайте об этом в публикации «ФАКТОВ» «Вор в законе», здороваясь, никогда не подаст руки).

Напомним, в 2017 году местные правоохранители в ходе обыска обнаружили и изъяли у авторитета 1,069 миллиона долларов, 90 тысяч евро и 500 тысяч гривен. Самого Полтаву тогда задержали, однако впоследствии отпустили за отсутствием предмета обвинения. Спустя год ему … вернули всю сумму. Таковым был вердикт суда и это, пожалуй, редчайший случай, когда правосудие заняло позицию адвокатов «вора в законе».

«Действительно, такое было, — подтвердил тогда „ФАКТАМ“ начальник Одесского регионального главка Нацполиции генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин. — „Общак“ изъяли у одного из „воров в законе“ — Владимира Д. (кличка — Полтава), которому уже под 80 лет. Но тут в суд поступило заявление, и были предъявлены документы, подтверждающие денежные переводы никогда в жизни не работавшему криминальному „авторитету“ из Америки. Как он выразился, на манную кашу. И суд постановил вернуть изъятое заявителям…»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о переполохе, который устроил сбежавший из-под стражи «авторитет», пытавшийся прибрать к рукам Закарпатье.

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