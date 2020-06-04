- 14:35 Киевский суд разрешил принудительно доставить пятого президента Украины на допрос
- 14:31 В Красный корпус Киевского университета пришли с обысками: что происходит
- 14:26 Австралиец согнал беседовавшего с журналистами премьер-министра страны со своего газона
- 14:20 "Живет в квартире сепаратиста": вокруг главы Харьковской ОГА разгорается скандал
- 14:10 Капитан сборной Украины продолжит карьеру в России
- 14:02 В Ивано-Франковске полицейские издевались над задержанными подростками: опубликованы скандальные записи (аудио, видео)
- 14:00 Местами до +30: синоптик рассказала, когда настоящая летняя жара накроет Украину
- 13:58 На зависть миллиардерам: житель Вьетнама облицевал свой забор «айфонами» вместо плитки
- 13:56 Звезда «Дизель Шоу» отметил агатовую свадьбу
- 13:52 «Настоящий боец»: улыбающаяся Алла Мазур в вышиванке восхитила сеть
- 13:35 В Украине приняли закон о "ворах в законе": что им грозит
- 13:14 В компании «Агро Газ Трейдинг» отсутствует финансовая задолженность перед ОПЗ
"Живет в квартире сепаратиста": вокруг главы Харьковской ОГА разгорается скандал
По мере того, как высшее руководство страны, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, а также топ-чиновники подают налоговые декларации, начинают выясняться интересные моменты из жизни власть имущих.
Так, издание NewsRoom, проанализировав декларацию главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, утверждает, что губернатор пользуется жильем, якобы принадлежащим любителю «русского мира», фигурирующему в базах «Миротворца».
Журналисты выяснили, что губернатор на бесплатной основе пользуется квартирой площадью в 95 «квадратов» в элитном доме на улице Ляпунова. А владелец жилья — Кирилл Андреевич Шалимов. «В профайле на «Миротворце» есть скриншоты, на которых 21-летний уроженец оккупированного Стаханова говорит о том, что ему «и в Малороссии хорошо», — пишет издание и уточняет, что источники в силовых структурах, а также проверка по индивидуальному номеру подтвердила, что элитная недвижимость принадлежит именно этому человеку.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Кучер руководит Харьковской облгосадминистрацией с ноября 2019 года.296
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».