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Украина

"Живет в квартире сепаратиста": вокруг главы Харьковской ОГА разгорается скандал

14:20 4 июня 2020
Алексей Кучер

По мере того, как высшее руководство страны, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, а также топ-чиновники подают налоговые декларации, начинают выясняться интересные моменты из жизни власть имущих.

Так, издание NewsRoom, проанализировав декларацию главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, утверждает, что губернатор пользуется жильем, якобы принадлежащим любителю «русского мира», фигурирующему в базах «Миротворца».

Журналисты выяснили, что губернатор на бесплатной основе пользуется квартирой площадью в 95 «квадратов» в элитном доме на улице Ляпунова. А владелец жилья — Кирилл Андреевич Шалимов. «В профайле на «Миротворце» есть скриншоты, на которых 21-летний уроженец оккупированного Стаханова говорит о том, что ему «и в Малороссии хорошо», — пишет издание и уточняет, что источники в силовых структурах, а также проверка по индивидуальному номеру подтвердила, что элитная недвижимость принадлежит именно этому человеку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Кучер руководит Харьковской облгосадминистрацией с ноября 2019 года.

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