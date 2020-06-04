Мир

Австралиец согнал беседовавшего с журналистами премьер-министра страны со своего газона (видео)

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон давал в прямом телеэфире посвященную вопросам строительства жилья пресс-конференцию на свежем воздухе — в одном из пригородов Канберры. Неожиданно речь главы правительства, обращавшегося к журналистам, прервал хозяин дома, возле которого они расположились.

Как пишет издание The Guardian, вышедший на крыльцо мужчина крикнул: «Могут все сойти с травы, пожалуйста?». И пояснил, что только что засеял газон заново. Слегка растерявшийся Моррисон и репортеры повиновались. «Конечно, давайте сдадим назад», — сказал премьер, попятившись.

«Извини, приятель», — произнес домовладелец, на что Моррисон ответил: «Все в порядке, спасибо». И продолжил свою речь. Невозмутимый мужчина одобрительно поднял большой палец вверх в знак признательности и ушел.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время выступления в прямом эфире премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн произошло землетрясение.









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