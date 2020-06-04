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Происшествия

В Красный корпус Киевского университета пришли с обысками: что происходит

14:31 4 июня 2020
Обыск

В четверг, 4 июня, в главном корпусе КНУ им. Т. Шевченко проходят обыски. Их проводят полицейские в сопровождении сотрудников СБУ. Ранее силовики провели обыски в Довженко-центре.

Как сообщил Укринформу источник в правоохранительных органах, причина обысков — сбор доказательств противоправной деятельности высших должностных лиц КНУ по получению взяток от студентов образовательного учреждения.

«Главное следственное управление Нацполиции совместно с СБУ проводит следственные действия на юридическом факультете университета в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК», — прокомментировала происходящее спикер Нацполиции Оксана Блищик.

Ранее сообщалось, что масштабную коррупционную схему пресекли на Галицкой таможне. Сотрудники вымогали деньги с представителей компаний импортеров и экспортеров, брали взятку с каждой фуры.

Фото: Укринформ

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