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В Красный корпус Киевского университета пришли с обысками: что происходит
В четверг, 4 июня, в главном корпусе КНУ им. Т. Шевченко проходят обыски. Их проводят полицейские в сопровождении сотрудников СБУ. Ранее силовики провели обыски в Довженко-центре.
Как сообщил Укринформу источник в правоохранительных органах, причина обысков — сбор доказательств противоправной деятельности высших должностных лиц КНУ по получению взяток от студентов образовательного учреждения.
«Главное следственное управление Нацполиции совместно с СБУ проводит следственные действия на юридическом факультете университета в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК», — прокомментировала происходящее спикер Нацполиции Оксана Блищик.
Ранее сообщалось, что масштабную коррупционную схему пресекли на Галицкой таможне. Сотрудники вымогали деньги с представителей компаний импортеров и экспортеров, брали взятку с каждой фуры.
Фото: Укринформ100
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