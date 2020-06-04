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Стало известно, как будет выглядеть новый Волк из "Ну, погоди!" (фото)
В конце лета киностудия «Союзмультфильм», которую известный советский писатель и сценарист Эдуард Успенский обвинил в грубом нарушении авторских прав, обещает выпустить новые серии мультфильма «Ну, погоди!». В сеть попали фото обновленного Волка. Он стал современным, изменил стиль, прическу и даже помолодел. В «Союзмультфильме» отметили, что этот образ не окончательный, а лишь один из 50 вариантов.
«Киностудия „Союзмультфильм“ активно работает над визуальным решением нового мультсериала „Ну, погоди!“. Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля. Так, в частности, на данный момент уже создано более 50 разных эскизов Волка. Работа над первыми сериями проекта продолжается», — прокомментировала пресс-секретарь студии Марина Малыгина изданию «Подъём».
Создатели нового мультфильма планируют создать 26 серий.
Напомним, «Ну, погоди!» впервые вышел на экраны 6 мая 1969 года. Режиссером мультсериала стал Вячеслав Котеночкин. Роль Волка озвучивал актер Анатолий Папанов, Зайца — Клара Румянцева. Мультфильм входит в «Золотую коллекцию» киностудии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как планируют реанимировать «Ну, погоди!».511
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