Происшествия

«Держались в стороне от других»: коллега полицейских-садистов из Кагарлыка рассказал, какими они были на службе

Двое полицейских, которые пытали и изнасиловали женщину в Кагарлыке, были не местные и держались в стороне от своих коллег. Об этом адвокату пострадавшей Евгению Мельниченко рассказал сотрудник Кагарлыкского отделения полиции.

Мужчина проработал в этом отделении 19 лет, в день ЧП был в отпуске. Он в шоке от произошедшего и уверен, что виновные должны быть наказаны.

Коп рассказал, что отделение полиции в Кагарлыке превратилось в место ссылки для сомнительных полицейских, которыми «разбавляли» местных.

Напомним, 25 мая ГБР задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины. В ночь с 23 на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием.

После инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины участок полиции в Кагарлыке Киевской области был расформирован для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

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