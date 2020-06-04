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Рада приняла закон о таможенном тарифе: что он предусматривает
В четверг, 4 июня, Верховная Рада, ранее утвердившая законопроект о новых воинских званиях, приняла закон «О таможенном тарифе Украины», который вступает в силу с 1 июля 2020 года.
Согласно закону, ставки ввозной пошлины на товары не меняются — документом предусмотрены лишь изменения, дополнения, уточнения кодов и описательных частей отдельных товаров, примечаний к товарным группам.
Законом обновлена номенклатура таможенного тарифа Украины на основе актуализированной редакции гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2017 года, она содержит 233 изменения, 85 из которых касаются сельскохозяйственной отрасли, 45 — химической отрасли, 13 — лесного сектора, 15 — текстильной промышленности, 6 — черных и цветных металлов, 35 — машиностроительной отрасли, 8 — транспорта, 26 — других отраслей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламентарии в целом поддержали законопроект, касающийся ответственности за преступления, совершенные преступными сообществами. В документе также устанавливается ответственность для «воров в законе».90
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