Украина

Рада приняла закон о таможенном тарифе: что он предусматривает

В четверг, 4 июня, Верховная Рада, ранее утвердившая законопроект о новых воинских званиях, приняла закон «О таможенном тарифе Украины», который вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Согласно закону, ставки ввозной пошлины на товары не меняются — документом предусмотрены лишь изменения, дополнения, уточнения кодов и описательных частей отдельных товаров, примечаний к товарным группам.

Законом обновлена номенклатура таможенного тарифа Украины на основе актуализированной редакции гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2017 года, она содержит 233 изменения, 85 из которых касаются сельскохозяйственной отрасли, 45 — химической отрасли, 13 — лесного сектора, 15 — текстильной промышленности, 6 — черных и цветных металлов, 35 — машиностроительной отрасли, 8 — транспорта, 26 — других отраслей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламентарии в целом поддержали законопроект, касающийся ответственности за преступления, совершенные преступными сообществами. В документе также устанавливается ответственность для «воров в законе».

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