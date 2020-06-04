- 16:05 Как в НАТО: Рада утвердила новые воинские звания
- 16:05 «Герой парковки» в Киеве заехал на детскую площадку, на которой играли дети
- 15:48 Угоны и воровство: стали известны «подвиги» 12-летнего водителя, устроившего в Одессе автогонки с полицией
- 15:44 В западные области Украины можно снова добраться на поезде
- 15:40 Бывший министр обороны США Мэттис назвал Трампа нацистом
- 15:40 У участников перестрелки в Броварах изъяли целый арсенал оружия
- 15:23 Вонзила нож в шею: в Краматорске спасли женщину, которая пыталась покончить с собой на глазах у детей
- 15:20 «Держались в стороне от других»: коллега полицейских-садистов из Кагарлыка рассказал, какими они были на службе
- 15:09 Будет сидеть: суд в Тернополе отменил условный срок священнику, ставшему виновнику крупного ДТП
- 15:06 Стало известно, как будет выглядеть новый Волк из "Ну, погоди!"
- 15:01 "Люди в черном": кортеж Зеленского в украинской глубинке повеселил сеть
- 14:35 Киевский суд разрешил принудительно доставить пятого президента Украины на допрос
Как в НАТО: Рада утвердила новые воинские звания
В четверг, 4 июня, на очередном заседании Верховная Рада Украины утвердила закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих», которым устанавливаются новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО.
Согласно документу, воинские звания «генерал армии Украины», «генерал-майор», «контр-адмирал», «генерал-лейтенант», «вице-адмирал», «генерал-полковник», «адмирал», присвоенные до вступления в силу данного закона, сохраняются за военнослужащими, а также ушедшими в отставку или в запас.
Законом с целью урегулирования штатно-должностных категорий, вопросов прохождения службы, денежного и пенсионного обеспечения военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, которым были присвоены воинские звания до вступления в силу данного закона, приравниваются армейские (корабельные) воинские звания высшего офицерского состава в таких соотношениях :
- генерал-майор (контр-адмирал) — бригадный генерал (коммодор);
- генерал-лейтенант (вице-адмирал) — генерал-майор (контр-адмирал);
- генерал-полковник (адмирал) — генерал-лейтенант (вице-адмирал);
- генерал армии Украины — генерал (адмирал).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные депутаты Украины поддержали назначение министром культуры и информполитики «слуги народа» Александра Ткаченко, а также кандидатуру Ольги Стефанишиной, которая сменила на посту вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.116
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..