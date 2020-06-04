Украина

Как в НАТО: Рада утвердила новые воинские звания

В четверг, 4 июня, на очередном заседании Верховная Рада Украины утвердила закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих», которым устанавливаются новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО.

Согласно документу, воинские звания «генерал армии Украины», «генерал-майор», «контр-адмирал», «генерал-лейтенант», «вице-адмирал», «генерал-полковник», «адмирал», присвоенные до вступления в силу данного закона, сохраняются за военнослужащими, а также ушедшими в отставку или в запас.

Законом с целью урегулирования штатно-должностных категорий, вопросов прохождения службы, денежного и пенсионного обеспечения военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, которым были присвоены воинские звания до вступления в силу данного закона, приравниваются армейские (корабельные) воинские звания высшего офицерского состава в таких соотношениях :

генерал-майор (контр-адмирал) — бригадный генерал (коммодор);

генерал-лейтенант (вице-адмирал) — генерал-майор (контр-адмирал);

генерал-полковник (адмирал) — генерал-лейтенант (вице-адмирал);

генерал армии Украины — генерал (адмирал).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные депутаты Украины поддержали назначение министром культуры и информполитики «слуги народа» Александра Ткаченко, а также кандидатуру Ольги Стефанишиной, которая сменила на посту вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

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