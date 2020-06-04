26.59 / 26.81 29.52 / 29.97
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Как в НАТО: Рада утвердила новые воинские звания

16:05 4 июня 2020
Верховная Рада

В четверг, 4 июня, на очередном заседании Верховная Рада Украины утвердила закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих», которым устанавливаются новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО.

Согласно документу, воинские звания «генерал армии Украины», «генерал-майор», «контр-адмирал», «генерал-лейтенант», «вице-адмирал», «генерал-полковник», «адмирал», присвоенные до вступления в силу данного закона, сохраняются за военнослужащими, а также ушедшими в отставку или в запас.

Законом с целью урегулирования штатно-должностных категорий, вопросов прохождения службы, денежного и пенсионного обеспечения военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, которым были присвоены воинские звания до вступления в силу данного закона, приравниваются армейские (корабельные) воинские звания высшего офицерского состава в таких соотношениях :

  • генерал-майор (контр-адмирал) — бригадный генерал (коммодор);
  • генерал-лейтенант (вице-адмирал) — генерал-майор (контр-адмирал);
  • генерал-полковник (адмирал) — генерал-лейтенант (вице-адмирал);
  • генерал армии Украины — генерал (адмирал).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные депутаты Украины поддержали назначение министром культуры и информполитики «слуги народа» Александра Ткаченко, а также кандидатуру Ольги Стефанишиной, которая сменила на посту вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

116

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кортеж Зеленского

"Люди в черном": кортеж Зеленского в украинской глубинке повеселил сеть (видео)

Верховная Рада

Как в НАТО: Рада утвердила новые воинские звания

на детской площадке

«Герой парковки» в Киеве заехал на детскую площадку, на которой играли дети (фото)

12-летний водитель в Одессе

Угоны и воровство: стали известны «подвиги» 12-летнего водителя, устроившего в Одессе автогонки с полицией

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер