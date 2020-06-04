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Украина

«Снова в закрытом кафе?»: Зеленский озадачил сеть новым фото

17:19 4 июня 2020
встреча с представителями турбизнеса

После фото президента Зеленского в Хмельницком, где он пил кофе в местном кафе, нарушив при этом карантинные ограничения, на его странице в Facebook снова появилась «кулинарная» фотография, но уже из Каменца-Подольского.

«Традиционная украинская грибная юшка в Каменце-Подольском — это высший пилотаж. Такой вкусной еще нигде не пробовал. Советую всем!» — подпись под фото.

Комментаторы отреагировали на снимок и хотят знать, снова ли президент нарушил карантин, или это открытая терраса. Некоторые комментаторы не были очень толерантны к Зеленскому и выступали с радикальными предложениями.

В Каменце-Подольском Зеленский принял участие в экскурсии по музею миниатюр под открытым небом «Замки Украины». Также он приобрел на память сувениры — магниты с изображением исторической части города.

На встрече с представителями туристической сферы Зеленский заявил, что намерен поручить Министерству иностранных дел рассмотреть вопрос либерализации визового режима для ряда иностранных государств. Отмена виз, по его словам, должна касаться, прежде всего, Китая, арабских стран, Австралии и Новой Зеландии.

В свою очередь владельцы туристического бизнеса призвали Зеленского, среди прочего, создать национальный совет по вопросам развития туризма при президенте, снизить НДС для гостиниц.

Между тем, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Кабмин на ближайшем заседании намерен рассмотреть вопрос снятия ограничений для туристических групп в 10 человек. По его словам, будет разрешено такое количество туристов в группе, которое предусмотрено для перевозки автобусами — до 50 человек.

Напомним, Ляшко оправдал «кофе» Зеленского в Хмельницком тем, что президент зашел проверить, как заведение готово к снятию карантина.

ФОТО: Офис президента Украины

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