«Клубничное затмение»: что делать и как себя вести

Стиль жизни

5 июня 2020 года жителей Земли ждет полутеневое лунное затмение, которое произойдет в 19 часов 12 минут по Гринвичу (в 21 час 12 минут по киевскому времени). Напомним, всего 2020 год принесет два солнечных и четыре лунных затмения. О том, что нам сулит лунное затмение 5 июня, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Нынешнее лунное затмение считается полутеневым, — говорит Валентина. — Поскольку Луна не полностью войдет в тень Земли, а только в конус от ее тени. Лунные затмения всегда совпадают с полнолунием, произойдет так и на этот раз. Нынешнюю полную Луну астрологи уже успели назвать клубничной — не из-за цвета, хотя, возможно, она в этот период и будет окрашена в розовые тона, а из-за сезона, когда массово созревает наша любимая ягода.

Состоится затмение 5 июня на оси Близнецы — Стрелец в ситуации, когда Марс и Нептун в знаке Рыб формирует напряженные аспекты к Луне. В связи с этим особый интерес представляет даже не собственно затмение, хотя оно, конечно же, повлияет на жизнь на Земле, а его аура. Прежде всего, она коснется президентских выборов в США, которые должны состояться 3 ноября 2020 года. В этот день Луна будет находиться в знаке Близнецов на оси нынешнего затмения, что говорит о фатальной природе этого события. Трудно сказать, как именно данная небесная конфигурация на нем проиграется, но сюрпризы, которые мир в результате получит, закладываются именно во время нынешнего затмения — 5 июня. Беспорядки, которые происходят сейчас в США, тоже начались в ауре затмения, так что по ним можно судить о его силе и степени влияния.

— Какие знаки зодиака особенно прочувствуют на себе затмение 5 июня?

— Прежде всего, знаки Близнецов и Стрельца, которых оно коснется непосредственно. Им этот день необходимо провести в одиночестве, тишине и покое, сведя общение с окружающими к минимуму и не вступая с ними в ссоры и споры. Осторожность также необходимо соблюдать представителям знаков Девы и Рыб, они тоже находятся под негативным действием затмения.

— Какие рекомендации относительно нынешнего затмения можно дать?

— В плане влияния на простых людей затмение 5 июня мало чем отличается от других подобных небесных событий, поэтому пожелания будут такими же, как и всегда. Прежде всего, они касаются питания — во время лунных затмений, которые, как мы уже сказали, совпадает с полнолунием, все съеденное и выпитое моментально впитывается в кровь, поэтому чревоугодию желательно предпочесть пост, а вместо алкоголя пить травяной чай. Не стоит также злоупотреблять лекарствами: нежелательно увеличивать дозу препаратов, которые вы уже принимаете, и, уж тем более, нельзя принимать то, что вы до сих пор не пили — последствия могут быть неблагоприятными.

Нынешнее затмение также отразится на средствах массовой информации, в которые — как намеренно, так и случайно — будут попадать фейковые новости. Поэтому к любым фактам, которые поступят к вам в это время, стоит относиться с критической точки зрения, тщательно их анализируя.

— Можно ли в ауре затмения отправляться в путешествия, тем более что в мире еще пандемия коронавируса?

— Затмение 5 июня может спровоцировать разнообразные катастрофы на воде, поэтому лучше не пользоваться водным транспортом и на всякий случай держаться подальше от крупных рек, морей и океанов — даже не сидеть в это время на берегу.

248

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter