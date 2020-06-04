Происшествия

На Полтавщине мужчина сжег заживо бывшую жену в магазине: детали и фото с места трагедии

В четверг, 4 июня, в Крюкове (спальном районе Кременчуга) бывший муж поджег женщину-продавца. Ранее на Буковине мужчина зарезал жену и воткнул себе нож в сердце на глазах у семилетней дочери.

ЧП в Кременчуге произошло в магазине косметики «Фея». От полученных ожогов 38-летняя женщина скончалась.

Убийцу задержали. Он не пострадал. С ним работают следователи.

Как рассказывают очевидцы, пишет Кременчук.Тoday, 19 мая мужчина уже угрожал женщине. Он приходил в магазин с топором. В прошлый раз ее спасли работники охранной фирмы. Тогда полицейские изъяли у мужчины топор и направили его на экспертизу. Было открыто производство по факту незаконного обращения с оружием.

Напомним, под Житомиром мужчина убил свою любовницу и застрелился сам. Перед этим он угрожал женщине.

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