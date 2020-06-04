Под Киевом трагически погиб полицейский, который задерживал участников перестрелки в Броварах

Происшествия

В четверг, 4 июня, в ДТП погиб полицейский, который задерживал участников недавнего вооруженного конфликта в Броварах. 46-летний старший сержант сектора реагирования патрульной полиции Броваров Руслан Иванович Синьков посвятил службе в органах внутренних дел 24 года жизни.

В полиции Киевской области сообщили, что Руслан Синьков был одним из первых полицейских, прибывших на место перестрелки перевозчиков в район Торгмаша. Он принимал участие в задержании участников «разборок» в Броварах.

«К большому сожалению, полицейский коллектив потерял одного из лучших своих работников. Мужественный и волевой, никогда не считался с личным временем, был ответственным за работу и требовательным к своим коллегам.

Несмотря на усталость и нехватку времени, он умел дарить безграничную любовь своей единственной дочери и матери.

Руководство и личный состав полиции Киевщины выражает искренние соболезнования семье погибшего сотрудника и скорбит вместе с ними. Вечная ему память», — говорится в сообщении на сайте полиции.

Напомним, 29 мая на улице Олимпийской в Броварах произошла перестрелка. Несколько десятков вооруженных людей стреляли прямо в жилых районах. Позже выяснилось, что конфликт произошел из-за контроля над пассажиропотоками между маршрутчиками из Броваров и Винницы. В полиции заявили, что в столкновениях участвовали не менее шестидесяти мужчин.

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