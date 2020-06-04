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Изнасилование и пытки в Кагарлыке: стало известно о новых пострадавших от действий полицейских
Пытки и изнасилование женщины в полицейском участке Кагарлыка было не единственным. После огласки истории пострадавшей 25-летней женщины, в ГБР обратились еще трое потерпевших. Их тоже допрашивали полицейские Сергей Сулима и Николай Кузив.
Об этом рассказал и.о. директора ГБР Александр Соколов, передает ТСН.
Он отметил, что назначены экспертизы, так как выявлены дополнительные потерпевшие в этом деле от рук указанных полицейских.
Детали показаний не разглашают до завершения следствия.
«Давайте мы завершим досудебное расследование. У стороны защиты будет возможность ознакомиться с материалами. И уже во время заседаний будут освещены факты», — добавил Соколов.
Напомним, 25 мая ГБР задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины. В ночь с 23 на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.
Полицейских 29-летнего оперативника Сергея Сулиму и 35-летнего начальника сектора криминальной полиции отделения Николая Кузива уволили. Суд оставил их на два месяца под стражей без права внесения залога.
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