Ничего святого: во Львовской академии сухопутных войск на питании курсантов украли миллионы

Происшествия

Сотрудники спецслужбы разоблачили факты грандиозных хищений во время проведения закупок продуктов питания для нужд Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, расположенной во Львове. Пока речь идет о 16 миллионах гривен. Ранее СБУ в Киеве пресекла схему хищения топлива, принадлежащего воинской части.

— Оперативники установили, что на протяжении 2017−2020 годов должностные лица академии покупали продукты по завышенным ценам в коммерческих структурах. В ходе тендерных торгов участники мошенничества формировали «необходимые» квалифицированные требования и безосновательно завышали стоимость поставок, благодаря чему, по предварительным данным следствия, организаторы получали «на карман» более четырех миллионов гривен ежегодно, — сообщает СБУ.

Спецслужба зафиксировала многочисленные факты сговора должностных лиц академии и коммерсантов во время закупки продуктов питания. После чего они выводили бюджетные средства в тень через фирмы-прокладки. В ходе следственных действий в офисе и по месту проживания руководителей фирм-поставщиков и служебных лиц академии выявлены документация, которая подтверждала их противоправную деятельность, а так же значительные суммы денег.

Открыто уголовное производство, ведется следствие, устанавливается причастность руководителей всех звеньев к злоупотреблению служебным положением.

Как утверждают другие источники, речь идет только о подозрении. Сама же академия категорически отрицает обвинения, хотя это уже не первый скандал, связанный с закупками продуктов питания. Кроме того, местные СМИ не раз выражали сомнения в законности и честности распределения жилья среди высших офицеров академии. Однако, как правило, никто на это не реагировал.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», во Львове чиновники Минобороны «заработали» 800 тысяч гривен на некачественных котлах для армии.

Также мы рассказывали о другом вопиющем случае воровство из бюджета: таинственной «пропаже» из Госрезерва в Тернопольской области 150 тысяч тонн зерна на 800 миллионов гривен.

62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter