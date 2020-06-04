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Путин может снова напасть на Украину уже этим летом: в США озвучили тревожный прогноз
Президент России Владимир Путин, который в последнее время стремительно теряет доверие россиян, может летом этого года напасть на Украину. Жалобы на нехватку воды в оккупированном Крыму могут заставить главу Кремля перейти к активным действиям в Херсонской области, чтобы получить контроль над Северо-Крымским каналом.
Такое мнение высказал Глен Говард, президент американского фонда Джеймстаун во время онлайн-конференции, посвященной ситуации в Черноморском регионе, передает «Голос Америки».
Говард посоветовал украинцам использовать полигон возле Херсона, чтобы практиковать реагирования на операции вторжения.
Политик считает, что США должны помочь Украине защититься от РФ.
«Мы считаем, что Украина может защитить свое побережья, а это не так. ВМС Украины пострадали во время вторжения 2014 года», — отметил он.
Напомним, ранее о спекуляции на «водном вопросе» Крыма и возможном вторжении говорил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Вместе с тем, вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что Украина «готова дать отпор» России, если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму.145
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