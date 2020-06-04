- 22:28 Сильнейший ливень превратил улицы Мукачево в реки
- 22:00 Ляшко объяснил рекордный рост числа заразившихся коронавирусом
- 21:55 Девелопер прокомментировал строительство на Гончара, 55, возле сквера Чкалова
- 21:44 Получили по заслугам: в Ивано-Франковске наказали полицейских, которые издевались над подростками
- 21:42 Больше четырех не собираться: Минздрав обнародовал правила посещения кафе и ресторанов во время карантина
- 21:27 "Трамп всех "достал": Фельштинский рассказал об истинной причине массовых протестов в США
- 21:11 Самый богатый спортсмен мира показал свои шикарные апартаменты в Дубае за 16 млн долларов
- 21:06 Суд отменил решение об аресте Богатыревой
- 20:49 Путин может снова напасть на Украину уже этим летом: в США озвучили тревожный прогноз
- 20:47 Ничего святого: во Львовской академии сухопутных войск на питании курсантов украли миллионы
- 20:18 Изнасилование и пытки в Кагарлыке: стало известно о новых пострадавших от действий полицейских
- 20:03 «Клубничное затмение»: что делать и как себя вести
Ляшко объяснил рекордный рост числа заразившихся коронавирусом
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 588 новых случаев заболевания коронавирусом —это рекордная цифра. Рост происходит в регионах, которые и раньше лидировали по количеству зараженных. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Медик назвал в основном западные области — Ровенскую, Львовскую, Житомирскую, Волынскую и Черновцы, где большое число заболевших COVID-19. При этом он отметил, что в этих регионах все же наблюдается тенденция к снижению.
По словам Ляшко, в основном, у заболевших легкие формы COVID-19.
«Мы выявляем либо легкие формы, либо бессимптомные, случаев госпитализации меньше», — заявил он.
Напомним, по данным Минздрава, к следующим этапам ослабления карантина, продленного до 22 июня, не готовы Киев и еще восемь областей Украины. В это число входят Волынская, Донецкая, Днепропетровская, Житомирская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.388
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..