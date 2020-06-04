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Украина

Ляшко объяснил рекордный рост числа заразившихся коронавирусом

22:00 4 июня 2020
Ляшко

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 588 новых случаев заболевания коронавирусом —это рекордная цифра. Рост происходит в регионах, которые и раньше лидировали по количеству зараженных. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Медик назвал в основном западные области — Ровенскую, Львовскую, Житомирскую, Волынскую и Черновцы, где большое число заболевших COVID-19. При этом он отметил, что в этих регионах все же наблюдается тенденция к снижению.

По словам Ляшко, в основном, у заболевших легкие формы COVID-19.

«Мы выявляем либо легкие формы, либо бессимптомные, случаев госпитализации меньше», — заявил он.

Напомним, по данным Минздрава, к следующим этапам ослабления карантина, продленного до 22 июня, не готовы Киев и еще восемь областей Украины. В это число входят Волынская, Донецкая, Днепропетровская, Житомирская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

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